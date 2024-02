Value Golf Aktie: Das macht sprachlos!

Die Anlegerstimmung in Bezug auf Value Golf war in den letzten Tagen überwiegend neutral. Weder positiv noch negativ gab es besondere Ausschläge. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils neutral. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält Value Golf daher eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt bewertet die Redaktion die Anlegerstimmung als "Neutral".

Die Diskussionen in den sozialen Medien können Stimmungen verstärken oder sogar verändern. In Bezug auf Value Golf wurde eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung bleibt weitgehend unverändert. Daher ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einschätzung in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild.

Gemäß dem Relative Strength-Index wird die Aktie von Value Golf ebenfalls als neutral eingestuft. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Value Golf-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 39,8 und ein Wert für den RSI25 von 47,14, was insgesamt zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Value Golf-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 1181,05 JPY liegt, während der letzte Schlusskurs bei 1049 JPY deutlich darunter liegt. Daher wird die Aktie auf dieser Basis als "Schlecht" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch eine andere Bewertung, und zwar eine "Neutral"-Einstufung.

Insgesamt wird die Value Golf-Aktie sowohl auf der Grundlage der Anlegerstimmung, der Diskussionsintensität, des Relative Strength-Index und der technischen Analyse mit einem "Neutral"-Rating versehen.