Value Golf Aktie: Jetzt bloß einen kühlen Kopf behalten!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Value Golf neutral bewertet wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Value Golf-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 37,5 und ein Wert für den RSI25 von 39,29, was zu einer Gesamtbewertung "Neutral" führt.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage zeigt einen Wert von 1182,41 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 1049 JPY liegt, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage (1030,74 JPY) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität zeigt, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer neutral gegenüber Value Golf eingestellt waren und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen ebenfalls neutral waren, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.