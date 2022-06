Value & Dividende: Sind 6 % jetzt sicher?

Beim Thema Value spielt häufig auch die Dividende eine größere Rolle. Das heißt, dass Investoren Werte zurückerhalten möchten. Wie viel, das hängt in der Regel vom eigenen Renditeprofil ab. In den vergangenen Jahren ist häufig diese Aufteilung in etwa sinngemäß realistisch gewesen.

Eine Dividendenrendite von 2 bis 3 % schien einfach möglich, und das auch mit sehr, sehr defensiver Klasse. Bei 4 bis 5 % war es möglich, noch Schnäppchen zu machen. Teilweise aber auch mit Einschränkungen und Risiken. Ab 6 % ist es für mich nötig gewesen, besonders selektiv zu sein. Höhere Ausschüttungsrenditen waren sehr häufig mit zu großen Risiken verbunden.

Der Markt verschiebt sich jedoch gerade. Bedeutet das, dass 6 % Dividende und damit mehr Value auf einer nachhaltigen Basis möglich sind? Blicken wir auf die Details.

Value & Dividende: 6 % häufig interessanter

Im Endeffekt gibt, dass Value-Aktien teilweise sehr gefragt sind. Allerdings bricht der Markt im Moment (oder er brach zuletzt) insgesamt ein. Das heißt, dass es nicht einmal mehr mit der Dividende signifikant bergauf gehen muss, damit die Ausschüttungsrenditen gestiegen sind.

Teilweise mit Renditen von 6 % und mehr. Im Bereich der Real Estate Investment Trusts näherten sich Innovative Industrial Properties (WKN: A2DGXH), Medical Properties (WKN: A0ETK5) und STORE Capital (WKN: A12CRU) diesem Wert. Aber auch bei DAX-Aktien ist es die Allianz (WKN: 840400) gewesen, die erneut an diese Marke gekratzt hat. Das zeigt, dass es eine kleinere Verschiebung bei High-Yield-Aktien gegeben hat.

Was ist der Auslöser dafür, dass es mehr Value und Dividende geben könnte? Vereinfacht gesagt: Es sind teilweise Einzelrisiken. Bei Innovative Industrial Properties zum Beispiel ein Shortseller. Oder bei der Allianz-Aktie auch die Frage danach, was der Krieg und steigende Zinsen und die damit verbundene Rezessionsgefahr bedeuten können. Aber eigentlich führe ich sehr vieles auf eines zurück: Lediglich die steigenden Zinsen, die eine Ausschüttung als „Peer“ weniger attraktiv erscheinen lassen.

Die Dividende muss sich häufig mit festverzinslichen Alternativen messen. Steigen die Zinsen, so führt das zu mehr Ausschüttung und mehr Value. Eigentlich ziemlich logisch, dass es hier eine gewisse Korrelation gibt.

Ja, das ist möglich!

Im Endeffekt würde ich daher sagen: Das, was früher sichere 5 oder teilweise auch 4 % Dividendenrendite gewesen sind, verschiebt sich derzeit. Und zwar in Richtung der 6 %. Die Bewertungen werden günstiger, es gibt mehr Value mit einer ansatzweise gleichen Qualität zu einem günstigeren Preis. Das heißt, dass man so manches Schnäppchen bei der Dividende machen kann.

Natürlich muss man hinterfragen, wo sich das fundamentale Setting durch steigende Zinsen verändert. Wenn jedoch einfach nur die Vergleichswerte sich verändern, so können wir sagen: Das ist eine interessante Chance zu günstigeren Konditionen.

