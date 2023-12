Value Convergence Aktie: Das sieht gar nicht gut aus

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Value Convergence betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 72,22 Punkten, was darauf hindeutet, dass Value Convergence überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Im Gegensatz dazu zeigt der 25-Tage-RSI, dass Value Convergence weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird.

Beim Vergleich des Aktienkurses mit anderen Unternehmen derselben Branche ergibt sich, dass Value Convergence im vergangenen Jahr eine Rendite von 5,63 Prozent erzielt hat. Dies liegt 12,8 Prozent über dem Durchschnitt für Finanz-Aktien. In der Branche "Kapitalmärkte" liegt die mittlere jährliche Rendite bei -7,87 Prozent, wobei Value Convergence um 13,5 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse wird auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses festgestellt, dass Value Convergence derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,16 HKD, während der Kurs der Aktie bei 0,15 HKD liegt, was einer Abweichung von -6,25 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage zeigt eine Abweichung von -6,25 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Abschließend wird die Dividendenrendite betrachtet, die bei Value Convergence 0 Prozent beträgt, was 5,75 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" und zeigt, dass die Aktie aus heutiger Sicht eher ein unrentables Investment ist.