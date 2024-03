Value Convergence Aktie: Das könnte noch Folgen haben!

Weitere Suchergebnisse zu "Guangdong Investment":

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Value Convergence liegt bei 9, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 23,74 für "Kapitalmärkte" deutlich niedriger ist (ca. 62 Prozent). Aus fundamentaler Sicht gilt die Aktie als unterbewertet und erhält daher eine "Gut"-Bewertung.

Im Hinblick auf die technische Analyse zeigt der Relative Strength Index (RSI) einen Wert von 94,44, was als "überkauft" eingestuft wird. Der RSI25, der den Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, zeigt mit 56,99 eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt wird die Value Convergence-Aktie daher mit "Schlecht" eingestuft.

Die trendfolgenden Indikatoren, insbesondere der gleitende Durchschnitt, zeigen ebenfalls eine negative Tendenz. Sowohl der 50- als auch der 200-Tage-Durchschnitt liegen unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf Dividendenrendite schneidet Value Convergence im Vergleich zur Branche "Kapitalmärkte" mit einer Rendite von 0 % schlechter ab, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens führt.

Insgesamt ergibt sich also aus fundamentaler und technischer Sicht eine eher negative Bewertung der Value Convergence-Aktie.