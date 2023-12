Value Convergence Aktie: Grund zur Sorge?

Value Convergence schüttet gegenüber dem branchenüblichen Durchschnitt eine niedrigere Dividendenrendite von 0 % aus, was 5,93 Prozentpunkte weniger als die durchschnittlichen 5,93 % ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf den Ertrag der Kapitalmärkte.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Value Convergence liegt mit einem Wert von 9 unter dem Brancendurchschnitt. Das bedeutet einen Abstand von 60 Prozent zum durchschnittlichen KGV der Branche "Kapitalmärkte" von 22. Aufgrund dieses verhältnismäßig niedrigen KGVs wird die Aktie als "günstig" eingestuft und erhält somit auf Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Value Convergence wird als "Neutral" bewertet. In den sozialen Medien gab es in letzter Zeit weder deutlich positive noch negative Ausschläge, und auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich nicht besonders stark mit positiven oder negativen Themen rund um Value Convergence.

Der Relative Strength Index (RSI) der Value Convergence liegt bei 44,44, was bedeutet, dass die Situation weder als überkauft noch als überverkauft betrachtet wird. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, deutet auf eine neutrale Situation hin, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.