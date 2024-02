Value-Anleger sollten sich noch gedulden!

Weitere Suchergebnisse zu "Hensoldt":

Bei der Einschätzung einer Aktie spielt die Kommunikation im Internet eine wichtige Rolle. Ein wichtiger Faktor ist dabei die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung. Bei der Value-Aktie zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (kurz: RSI) ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Value-Aktie liegt bei 66, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch auf 25-Tage-Basis ist die Aktie weder überkauft noch -verkauft, was zu einer neutralen Bewertung führt.

In fundamentalen Kriterien betrachtet liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Value bei 13, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Kapitalmärkte" unter dem Durchschnitt liegt. Dadurch wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

In Bezug auf die Dividende liegt Value mit einer Dividendenrendite von 1,63 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Kapitalmärkte (5,97 %) niedriger. Dies führt zu der Einstufung als "Schlecht".