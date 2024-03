Value Aktie: Haben Sie darauf geachtet?

Der Aktienkurs von Value zeigt in den letzten 12 Monaten eine Performance von -27,72 Prozent. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Kapitalmärkte"-Branche durchschnittlich um -13,79 Prozent gefallen, was eine Underperformance von -13,93 Prozent für Value bedeutet. Der "Finanzen"-Sektor verzeichnete eine mittlere Rendite von -13,75 Prozent im letzten Jahr. Value liegt 13,97 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt diese Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Value eher neutral diskutiert, mit weder positiven noch negativen Ausschlägen. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger wecken. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer. Insgesamt wird Value daher eine "Neutral"-Bewertung zugeschrieben.

Der Relative Strength-Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Der aktuelle RSI-Wert von 21,74 deutet darauf hin, dass Value überverkauft ist und erhält daher die Einstufung "Gut". Bei einer Erweiterung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 48, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Dementsprechend lautet die Einstufung auf dieser Basis "Neutral". Insgesamt ergibt sich daraus für die RSI die Einstufung "Gut".

Die Dividendenrendite von Value liegt derzeit bei 1,63 %. Diese Rendite ist niedriger als der Branchendurchschnitt ("Kapitalmärkte") von 5,7 %. Mit einer Differenz von lediglich 4,07 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.