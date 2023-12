Value Aktie: Eine klare Abfuhr!

Weitere Suchergebnisse zu "ABB":

Die technische Analyse zeigt, dass der Aktienkurs von Value derzeit -10,84 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, ergibt sich ebenfalls eine negative Bewertung von -13,95 Prozent zum GD200. Insgesamt wird die Aktie daher aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Schlecht" eingestuft.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Finanzen" weist Value eine Rendite von -20,71 Prozent auf, was mehr als 14 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Kapitalmärkte"-Branche, die eine mittlere Rendite von -7,48 Prozent verzeichnet, schneidet Value mit einer Rendite von -13,23 Prozent deutlich schlechter ab. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Bei der Bewertung des Aktienkurses spielen neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch weiche Faktoren wie die Stimmung der Anleger eine Rolle. Untersuchungen sozialer Plattformen zeigen, dass die Kommentare überwiegend positiv waren und in den letzten ein bis zwei Tagen positive Themen rund um Value aufgegriffen wurden. Aus dieser Betrachtung ergibt sich daher eine Einstufung als "Gut" hinsichtlich der Stimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Value-Aktie beträgt 78, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Auf Basis des RSI der letzten 25 Handelstage ist die Aktie weder überkauft noch überverkauft, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs für Value daher ein "Schlecht"-Rating.

