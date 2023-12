ValueMax Aktie: DAS muss noch lange nichts bedeuten

Weitere Suchergebnisse zu "JP Morgan Chase":

In den letzten Wochen wurde bei Valuemax keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt. Dies bedeutet, dass die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien keine klare Tendenz zu positiven oder negativen Themen gezeigt hat. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Auch die Diskussionsstärke, gemessen an der Veränderung der Anzahl der Beiträge, zeigt keine signifikanten Unterschiede und erhält ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Zusammenfassend wird Valuemax für diese Kriterien daher als "Neutral" eingestuft.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor konnte Valuemax eine Rendite von 9 Prozent erzielen, was mehr als 17 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Verbraucherfinanzierung"-Branche, die in den letzten 12 Monaten eine durchschnittliche Rendite von -8,23 Prozent hatte, liegt Valuemax mit 17,23 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser positiven Entwicklung erhält Valuemax in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Valuemax von 0.325 SGD derzeit +4,84 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Für die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 jedoch +1,56 Prozent, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) beträgt bei Valuemax 50, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit einem Wert von 40 ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

