ValueMax Aktie: Das ist mal eine Nummer!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse von Unternehmen. Valuemax weist mit einem KGV-Wert von 5,45 eine deutlich günstigere Bewertung auf als der Branchendurchschnitt in der Verbraucherfinanzierung, der bei 16,55 liegt. Dies bedeutet eine Unterbewertung von 67 Prozent, weshalb der Titel von uns als "Gut"-Empfehlung eingestuft wird.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Valuemax-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) mit dem aktuellen Kurs verglichen. Dabei ergibt sich eine Abweichung von 0 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) weist mit 0 Prozent eine Nähe zum letzten Schlusskurs auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses erzielte Valuemax in den letzten 12 Monaten eine Performance von -3,02 Prozent. Im Gegensatz dazu verzeichneten ähnliche Aktien aus der Verbraucherfinanzierung im Durchschnitt einen Rückgang von -10,56 Prozent, was einer Outperformance von +7,54 Prozent für Valuemax entspricht. Auch im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor lag die Rendite von Valuemax mit -9,15 Prozent um 6,13 Prozent über dem Durchschnittswert, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein weiterer wichtiger Indikator der technischen Analyse. Mit einem RSI-Niveau von 50 und einem RSI25 von 58,82 wird die Gesamteinschätzung für Valuemax auf "Neutral" festgelegt.

Insgesamt ergibt sich also eine Bewertung von "Gut" für Valuemax basierend auf der fundamentalen und technischen Analyse sowie dem Branchenvergleich und dem Relative Strength-Index.