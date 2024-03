ValueMax Aktie: Wird es jetzt nochmal richtig spannend?

Der Relative Strength Index (RSI) der Valuemax liegt bei 35,71, was auf eine neutrale Situation hinweist. Dies bedeutet, dass weder überkauft noch -verkauft wird. Eine ähnliche Einschätzung ergibt sich aus dem RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt und einen Wert von 33 zeigt. Auch dies deutet auf eine neutrale Situation hin.

Die Analyse der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung im Internet zeigt ebenfalls neutrale Ausprägungen für Valuemax. Die Diskussionsintensität wird als durchschnittlich eingestuft, da eine normale Aktivität zu erkennen ist. Ebenso weist die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen auf. Auf Basis dieser Faktoren erhält Valuemax daher eine neutrale Bewertung.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien zeigt sich ebenfalls neutral. Es gab in den letzten Tagen weder besonders positive noch negative Ausschläge, und auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind vornehmlich neutral. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält Valuemax daher auch in Bezug auf die Anlegerstimmung ein neutrales Rating.

In Bezug auf die Dividende weist Valuemax derzeit eine Dividendenrendite von 5,97 % auf, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 4,49 % in der Verbraucherfinanzierung. Mit einer Differenz von 1,48 Prozentpunkten wird die Dividendenrendite daher als "gut" eingestuft.