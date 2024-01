ValueMax Aktie: Wer hat das bitte nicht kommen sehen?

Die Bewertung der Valuemax-Aktie zeigt sich derzeit als neutral. Die Stimmung der Anleger hat sich im vergangenen Monat nicht signifikant verändert, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war weder besonders hoch noch niedrig, was ebenfalls zu einem neutralen Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 66, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage liegt im neutralen Bereich bei 57,14. Somit erhält die Valuemax-Aktie auch in Bezug auf den RSI ein neutrales Rating.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. Negative Themen dominierten die Diskussionen in den vergangenen Tagen, was zu einer neutralen Einschätzung der Anleger-Stimmung führt.

In Bezug auf die technische Analyse erhält die Valuemax-Aktie ebenfalls ein neutrales Rating. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt führen zu neutralen Bewertungen.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Bewertung für die Valuemax-Aktie in Bezug auf die Stimmung der Anleger, den Relative Strength Index und die technische Analyse.