ValueMax Aktie: Wann tut sich was?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator in der technischen Analyse, der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als „überverkauft“ eingestuft, während ein Wert zwischen 70 und 100 als „überkauft“ gilt. Der RSI der Valuemax liegt bei 50, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 40, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich also eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

Im Branchenvergleich des Aktienkurses hat die Valuemax im Finanzsektor eine Rendite von 9 Prozent erzielt, was mehr als 17 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Im Vergleich zur "Verbraucherfinanzierung"-Branche, die eine mittlere Rendite von -8,23 Prozent erzielt hat, liegt die Valuemax mit 17,23 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse liegt der Kurs der Valuemax bei 0,325 SGD und ist damit +4,84 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Über einen Zeitraum von 200 Tagen beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt +1,56 Prozent, was ebenfalls zu einer Einstufung von "Neutral" führt.

Das Sentiment und der Buzz um Valuemax haben sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert. Daher wird das Kriterium des Stimmungsbildes als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge wurden keine signifikanten Unterschiede festgestellt, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt. Insgesamt erhält Valuemax daher für diese Stufe eine Einstufung als "Neutral".