ValueMax Aktie: Bestätigung für den Knaller!

Der Aktienkurs von Valuemax hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -3,27 Prozent erzielt. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Verbraucherfinanzierung"-Branche, die im Durchschnitt um -9,52 Prozent gefallen sind, bedeutet dies eine Outperformance von +6,24 Prozent für Valuemax. Der "Finanzen"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -8,42 Prozent im letzten Jahr, und Valuemax lag 5,15 Prozent über diesem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen erhält Valuemax ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende weist Valuemax derzeit eine Dividendenrendite von 5,97 Prozent auf, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 4,47 Prozent. Dies bedeutet eine Differenz von +1 und führt zu einer "Gut"-Bewertung für die Valuemax-Aktie in dieser Kategorie.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Valuemax liegt der RSI7 aktuell bei 11,11 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist, und somit eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der RSI25 liegt bei 43,48, was bedeutet, dass Valuemax weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält das Valuemax-Wertpapier damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Valuemax bei 5,28, was unter dem Branchendurchschnitt von 16,81 liegt. Dies weist darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und eine "Gut"-Bewertung auf Basis fundamentaler Kriterien erhält.