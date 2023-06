ValueLabs, ein weltweit führender Anbieter von Technologiedienstleistungen und -lösungen, gibt den Erfolg von AiDE™, seiner sicheren und anpassbaren generativen KI-Plattform für Unternehmen, bekannt

Hyderabad, Indien (ots/PRNewswire) -Eine firmeneigene Plattform, die Unternehmen dabei helfen soll, das Potenzial der generativen KI zu nutzenValueLabs, ein globales Unternehmen für Technologiedienstleistungen und -lösungen, ist stolz darauf, den bemerkenswerten Erfolg seiner firmeneigenen generativen KI-Plattform AiDE™ bekannt zu geben - eine transformative Lösung, die die täglichen Aktivitäten aller über 7.000 Ingenieure, Tester, Designer und anderer Mitarbeiter bei ValueLabs revolutioniert. Als SOC 2 Typ II-zertifiziertes Unternehmen, das sich dem Datenschutz und den Datengrundsätzen verschrieben hat, hat ValueLabs bei seinen mehr als 300 Kunden großes Interesse an AiDE™ geweckt. Angetrieben von der ValueLabs-eigenen AiDE™ Fabric integriert die Plattform das kollektive Potenzial branchenführender LLMs und kundenspezifischer LLMs, um eine qualitativ hochwertige Ausgabe und optimierte Leistung für verschiedene Anwendungsfälle zu gewährleisten. Mit der Option für die Bereitstellung vor Ort wurde AiDE™ speziell entwickelt, um Sicherheitsbedenken von Unternehmen zu zerstreuen.Veda Reddy, CEO von Imagine, dem Innovationszweig von ValueLabs, hob die ethischen Erwägungen und den verantwortungsvollen Ansatz von ValueLabs hervor: "Die Integration von AiDE™ in unseren gesamten Softwareentwicklungszyklus hat sich als transformativ erwiesen. Mit benutzerdefinierten LLMs, die auf branchenspezifischen Datensätzen geschult werden, prompter technischer Abstraktion und fortschrittlicher konversationeller KI baut AiDE™ auf den verantwortungsvollen KI-Prinzipien von ValueLabs auf - der Förderung von Sicherheit, Zuverlässigkeit, Verantwortlichkeit, Inklusivität und gesellschaftlichem Nutzen."Der bahnbrechende Ansatz von ValueLabs für generative KI ermöglicht es jedem Nutzer, die AiDE™-Plattform sicher zu nutzen, angepasst an die spezifischen Branchen und Dienstleistungsbereiche, an denen seine Kunden interessiert sind. Entwickelt für eine Vielzahl von Anwendungsfällen, nutzt AiDE™ modernste Algorithmen und fortschrittliche Techniken des maschinellen Lernens, um Effizienz in drei Dimensionen zu gewährleisten - Kosten, Geschwindigkeit und Qualität. Im Vergleich zu anderen handelsüblichen Modellen bietet AiDE™ relativ höhere Effizienzgewinne für Unternehmensanwendungen.Der Erfolg von AiDE™ zeigt sich in den Zeit- und Kosteneinsparungen, die es einer Vielzahl von ValueLabs-Kunden gebracht hat. Zu den Einsparungen, die in den verschiedenen Dienstleistungsbereichen erzielt wurden, gehören:- Umsetzung der Anforderungen in umfassende User Stories in weniger als einer Minute- Reduzierung des Migrationsaufwands von alten JSP-Seiten zu den React-Seiten um 66 %- Reduzierung des Entwicklungsaufwands für Microservices um 69 %- Reduzierung des ETL-Entwicklungsaufwands um 43 %- Reduzierung des Aufwands für die Generierung funktionaler und automatisierter Testfälle um bis zu 75 %- Reduzierung des Aufwands für Leistungstests für Messaging-Warteschlangen um 94 %- Verkürzung der IT-Supportzeiten um 90 % durch Bolt Chat (eine von AiDE™ unterstützte Lösung)AiDE™ hat die Ingenieure von ValueLabs dabei unterstützt, Anforderungen zu verstehen, Code zu generieren, Fehler zu beheben und Ergebnisse zu liefern - und das alles bei gleichzeitiger Verkürzung der Zeit, die benötigt wird, um neue Fähigkeiten zu erwerben. Die fortschrittlichen Funktionen von AiDE™ dienen auch als Grundlage für andere von ValueLabs entwickelte innovative Lösungspakete, die nahtlose und intelligente Konversationsschnittstellen bereitstellen, die Kundeninteraktionen bereichern und die Support-Abläufe rationalisieren.Arjun Rao, Gründer und CEO von ValueLabs, bekräftigt: "In den letzten fünf Monaten haben wir die Version 3.0 von AiDE™ entwickelt - etwas, das traditionell ein paar Jahre gedauert hätte. Die KI-Geschwindigkeit hat die Zeit von Jahren und Monaten auf Tage und Stunden reduziert! Wir erzielen erhebliche Effizienzsteigerungen, verbessern die Ergebnisse und verändern die Geschäftsmodelle. Die Gewinner werden diejenigen sein, die sich diese Technologie auf sichere Weise zu eigen machen und ihr geistiges Eigentum und ihre Daten nutzen, um sich einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen.Abed Lawabni, VP of Engineering bei Lifetouch, hebt die Vorteile von AiDE™ hervor und fügt hinzu: "AiDE™ ist ein vielversprechendes KI-basiertes Framework, von dem Unternehmen in vielen Bereichen enorm profitieren können - von der Entwicklung und dem Quality Engineering bis hin zu Support und DevOps.Es gibt viele einzigartige Unterscheidungsmerkmale, die dieses KI-basierte Framework von anderen sich entwickelnden Frameworks unterscheiden:- Hochgradig abstimmbar und dennoch domänenunabhängig: Sein benutzerdefiniertes LLM kann trainiert und auf spezifische Domänendaten abgestimmt werden, um eine genauere und nuanciertere Analyse zu ermöglichen.- Datensicherheit und Datenschutz: Dieses Framework verfügt über eine robuste Sicherheits- und Qualitätsschicht für Unternehmen, und wenn gewünscht, können Ihre Daten getrennt werden. Es berücksichtigt alle Datenschutz- und Sicherheitsbedenken.- Flexibilität: Es kann in der Cloud oder vor Ort eingesetzt werden.Wir werden AiDE™ nutzen, um unsere E-Commerce-Plattform der nächsten Generation bei Lifetouch aufzubauen und einzuführen und sind von den Einsparungen in Bezug auf Kosten, Geschwindigkeit und Qualität überzeugt, die wir erzielen werden."Für weitere Informationen über AiDE™ besuchen Sie bitte www.valuelabs.com/aide/Informationen zu ValueLabsValueLabs ist ein führender globaler Anbieter von IT-Dienstleistungen und -Lösungen, der sich darauf konzentriert, seinen Kunden eine schnellere Markteinführung zu ermöglichen, die Qualität zu verbessern und die Kosten durch Produktentwicklung, UX, Automatisierung und Analytik der nächsten Generation zu optimieren - unterstützt durch AiDE™. In den letzten mehr als 25 Jahren ist das Unternehmen auf 26 Standorte, 7.000 Mitarbeiter und 300 Kunden weltweit angewachsen. Die Konzentration auf Mitarbeiter und Kunden hat zu branchenführenden Net Promoter Scores (NPS) von über 80 bzw. 90 geführt. Weitere Informationen erhalten Sie auf www.valuelabs.comFür weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:Veda Reddy https://www.valuelabs.com/business-form/ (https://www.valuelabs.com/business-form/)Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1343811/ValueLabs_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/valuelabs-ein-weltweit-fuhrender-anbieter-von-technologiedienstleistungen-und--losungen-gibt-den-erfolg-von-aide-seiner-sicheren-und-anpassbaren-generativen-ki-plattform-fur-unternehmen-bekannt-301846214.htmlPressekontakt:Bhavana Reddy,Bhavana.madadi@valuelabs.com,+91 9908648357Original-Content von: ValueLabs LLP, übermittelt durch news aktuell