ValueCommerce Aktie: Wird es jetzt nochmal richtig spannend?

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder in der Kommunikationsfrequenz von Valuecommerce in den sozialen Medien. Daher bewerten Analysten die Aktie als "Neutral". Die Kommunikationsfrequenz hat sich weder erhöht noch verringert. Insgesamt wird Valuecommerce daher auf dieser Ebene als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob eine Aktie derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Valuecommerce liegt bei 93,26 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weder überkaufte noch überverkaufte Signale, so dass die Aktie hier eine "Neutral"-Bewertung erhält.

In den letzten zwei Wochen wurden die privaten Nutzer in sozialen Medien als eher neutral gegenüber Valuecommerce bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung als "Neutral", basierend auf der Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Valuecommerce derzeit bei 1338,94 JPY verläuft, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt, da der Aktienkurs bei 1183 JPY liegt. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt bei 1406,96 JPY, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal führt. Insgesamt wird Valuecommerce daher auf Basis der technischen Analyse als "Schlecht" bewertet.