ValueCommerce Aktie: Was noch aussteht!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Dieser Index wird auf 7- und 25-Tage-Basis für Valuecommerce herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 40,49 Punkten, was darauf hinweist, dass Valuecommerce weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 42,33, was ebenfalls auf eine neutrale Bewertung für den RSI25 hindeutet. Insgesamt erhält das Valuecommerce-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Valuecommerce eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind vornehmlich neutral. Auf Basis dieser Stimmungsanalyse wird Valuecommerce daher insgesamt als "Neutral" eingestuft.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Valuecommerce derzeit bei 1386,04 JPY. Der Aktienkurs selbst liegt bei 1467 JPY, was einen Abstand von +5,84 Prozent zum GD200 bedeutet. Das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) beträgt +10,73 Prozent, was insgesamt zu einer "Gut"-Einstufung führt.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz ergibt, dass die Diskussionsintensität die übliche Aktivität im Netz zeigt und die Rate der Stimmungsänderung gering war. Daher erhält Valuecommerce insgesamt ein "Neutral"-Rating für diesen Faktor.

Zusammenfassend erhält Valuecommerce sowohl in der technischen Analyse als auch in der Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.