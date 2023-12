Valterra Resource Aktie: Kann das wirklich sein?

In den letzten zwei Wochen wurde Nickelex Resource von den hauptsächlich privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet. Dies ergibt sich aus der Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge in den sozialen Medien, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert befasst haben. Die überwiegende Mehrheit der diskutierten Themen rund um den Wert waren neutral. Insgesamt lässt sich daher die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "neutral" einstufen.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar verändern. Abhängig von der Intensität der Diskussion, also der Anzahl der Beiträge in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung, ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Nickelex Resource wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionstiefe gemessen, weshalb die Bewertung "neutral" zutrifft. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einer Gesamteinstufung als "neutral" führt.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 0,02 CAD für den Schlusskurs der Nickelex Resource-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,015 CAD, was einem Unterschied von -25 Prozent entspricht und daher aus charttechnischer Sicht als "schlecht" bewertet wird. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt weisen einen letzten Schlusskurs auf, der unter dem gleitenden Durchschnitt liegt (-25 Prozent Abweichung). Somit erhält Nickelex Resource auch auf dieser kurzfristigeren Basis ein "schlecht"-Rating. Zusammenfassend erhält Nickelex Resource also eine Gesamtbewertung von "schlecht" für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength-Index weist die Aktie von Nickelex Resource als Neutral-Titel aus. Dieser Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Nickelex Resource-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 50, was zu einer "neutralen" Empfehlung führt, sowie ein Wert für den RSI25 von 75, der in diesem Zeitraum eine "schlechte" Einstufung bedingt. Daraus ergibt sich insgesamt eine Gesamteinstufung als "schlecht" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.