Valour kündigt Debüt von Bitcoin Carbon Neutral Exchange Traded Product (ETP) an der Börse Frankfurt an

Toronto (ots/PRNewswire) -- Valours Bitcoin Carbon Neutral ETP wird der 11. von Valour angebotene ETP- Valour Bitcoin Carbon Neutral bietet Anlegern ein Engagement in Bitcoin und stellt eine vertrauenswürdige Investitionsmethode dar, die der Umwelt zugutekommt und mit ESG-Zielen übereinstimmt, indem sie zertifizierte Initiativen zum Abbau und Ausgleich von Kohlenstoffemissionen finanziert, um den mit Bitcoin verbundenen Kohlenstoff-Fußabdruck zu neutralisieren.- Ab heute, 23. September, können Anleger in Deutschland den Bitcoin Carbon Neutral ETP (ISIN: CH1149139706) mit einer niedrigen Verwaltungsgebühr von 1,49 % an der Börse Frankfurt, der größten Börse in Deutschland, erwerben.Valour Inc. (das „Unternehmen" oder „Valour") (NEO: DEFI) (GR: RMJR) (OTC: DEFTF), ein Technologieunternehmen und das erste und einzige börsennotierte Unternehmen, das die Lücke zwischen den traditionellen Kapitalmärkten, dem Web3 und dem dezentralen Finanzwesen schließt, gab heute bekannt, dass es sein neues kohlenstoffneutrales Bitcoin Exchange Traded Product („ETP") an der Börse Frankfurt einführen wird. Der Handel mit diesen ETPs beginnt heute, am 23. September 2022.Valour Bitcoin Carbon Neutral ETP (ISIN: CH1149139706) bietet Anlegern ein nachhaltiges und klimafreundliches Engagement in Bitcoin mit einer niedrigen Verwaltungsgebühr von 1,49 % an. Das klimaneutrale ETP stellt eine vertrauenswürdige Anlagemethode dar, die der Umwelt zugutekommt und mit den ESG-Zielen übereinstimmt, indem es zertifizierte Initiativen zur Beseitigung und zum Ausgleich von Kohlendioxid finanziert, um den damit verbundenen CO2-Fußabdruck von Bitcoin zu neutralisieren.Valour hat sich bei der Strukturierung des Valour BTC Carbon Neutral ETP mit dem führenden Anbieter von Klimaschutzinfrastruktur, Patch, zusammengetan. Wenn Investitionen in den Valour BTC Carbon Neutral ETP getätigt werden, werden alle Kohlenstoffemissionen, die mit der Investition verbunden sind, automatisch auf die Erzielung eines kohlenstoffneutralen Outputs ausgerichtet. Dies geschieht mit Hilfe der API-basierten Lösung von Patch, die verschiedene Inputs wie die Effizienz der Miningausrüstung, die Verteilung der Hash-Energie und die Kohlenstoffemissionsdaten auf nationaler Ebene berücksichtigt, um die Menge der Kohlenstoffemissionen des Valour-Portfolios zu schätzen.Um diese Emissionen auszugleichen, wählt Patch nur Projekte mit hoher Integrität aus, die Kohlendioxid verhindern, entfernen und aus der Atmosphäre binden. Patch wählt die Projekte sorgfältig und stellt sicher, dass sie von qualifizierten und anerkannten Organisationen und Standards geprüft wurden, darunter Gold Standard, Climate Action Reserve, Verified Carbon Standard, BCarbon, American Carbon Registry und Puro.Earth. Die Kriterien, die Patch anwendet, um sicherzustellen, dass die Projekte die größte Wirkung erzielen, sind: Zusätzlichkeit, reale und überprüfbare Dauerhaftigkeit und Negativität.„Valour ist bestrebt, sicherzustellen, dass seine Angebote nachhaltige Praktiken fördern und zu den Bemühungen um den Aufbau einer kohlenstoffneutralen Kryptoindustrie beitragen", sagte Russell Starr, CEO von Valour. „Als stolzer Unterzeichner des Krypto-Klimaabkommens nimmt Valour seine ESG-Verpflichtungen ernst. Wir wollen sowohl Privatanlegern als auch institutionellen Investoren die Möglichkeit geben, an dem spannenden Ökosystem der digitalen Anlagen teilzuhaben, und wir sind sehr stolz darauf, unser erstes klimaneutrales Produkt anbieten zu können."Valour bietet vollständig abgesicherte ETPs für digitale Vermögenswerte mit niedrigen bis gar keinen Verwaltungsgebühren an, wobei die Produkte an vier europäischen Börsen gelistet sind. Zusätzlich zu Bitcoin Carbon Zero umfasst die bestehende Produktpalette von Valour die ETPs Valour Binance (BNB), Valour Uniswap (UNI), Cardano (ADA), Polkadot (DOT), Solana (SOL), Avalanche (AVAX), Cosmos (ATOM) und Enjin (ENJ), sowie Valours Vorzeigeprodukte Bitcoin Zero und Valour Ethereum Zero, die ersten vollständig abgesicherten, passiven Anlageprodukte mit Bitcoin (BTC) und Ethereum (ETH) als Basiswert, die völlig gebührenfrei sind.Weitere Informationen zu Valour finden Sie unter https://valour.com/.Informationen zu ValourValour Inc. ist ein Technologieunternehmen und das erste und einzige börsennotierte Unternehmen, das die Lücke zwischen traditionellen Kapitalmärkten und dezentralem Finanzwesen schließt. Valour wurde 2019 gegründet und wird von einem anerkannten und bahnbrechenden Team mit jahrzehntelanger Erfahrung in den Bereichen Finanzmärkte und digitale Vermögenswerte unterstützt. Valour hat es sich zur Aufgabe gemacht, Investoren den Zugang zu branchenführenden Web3- und dezentralen Technologien zu erleichtern. Dies ermöglicht Anlegern den Zugang zur Zukunft des Finanzwesens über regulierte Aktienbörsen unter Verwendung ihres herkömmlichen Bankkontos und des Zugangs, siehe: https://valour.comHinweis zu zukunftsgerichteten Informationen:Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zu den zukunftsgerichteten Informationen gehören unter anderem die Entwicklung des Emittenten, das Interesse der Anleger an den ETPs von Valour, die geografische Ausdehnung und zusätzliche Notierungen der ETP-Angebote von Valour, das regulatorische Umfeld in Bezug auf das Wachstum und die Akzeptanz dezentraler Finanzierungen, die Verfolgung von Geschäftsmöglichkeiten durch DeFi Technologies und seine Tochtergesellschaften sowie die Vorzüge oder potenziellen Renditen solcher Möglichkeiten. Im Allgemeinen können zukunftsgerichtete Informationen durch die Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie „plant", „erwartet" oder „erwartet nicht", „wird erwartet", „budgetiert", „vorgesehen", „schätzt", „prognostiziert", „beabsichtigt", „antizipiert" oder „nicht antizipiert" oder „glaubt" oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen erkannt werden oder besagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse „können", „könnten", „würden" oder „werden", „auftreten" oder „erreicht werden". Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, das Aktivitätsniveau, die Leistung oder der Erfolg Valours erheblich von denjenigen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren gehören unter anderem der Erfolg des Emittenten, die Akzeptanz der ETPs von Valour durch die Börsen, einschließlich der NGM, der Börse Frankfurt und der Euronext, die Nachfrage der Anleger nach den Produkten von DeFi Technologies und Valour, das Wachstum und die Entwicklung von DeFi und des Kryptowährungssektors, Regeln und Vorschriften in Bezug auf DeFi und Kryptowährung sowie allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Ungewissheiten. Obwohl Valour versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Informationen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Valour verpflichtet sich nicht dazu, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, außer in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.Kontakt:Investor Relations, Dave Gentry, RedChip Companies Inc., 1-800-RED-CHIP (733-2447), 407-491-4498,Dave@redchip.com; Public Relations, Wachsman PR, valour@wachsman.comView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/valour-kundigt-debut-von-bitcoin-carbon-neutral-exchange-traded-product-etp-an-der-borse-frankfurt-an-301631867.htmlOriginal-Content von: Valour, Inc., übermittelt durch news aktuell