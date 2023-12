Valour ist zurück!

Die Aktie von Defi wurde in den letzten Monaten hinsichtlich ihres Sentiments und Buzz im Netz analysiert. Die Diskussionsintensität zeigte eine durchschnittliche Aktivität, was zu einer neutralen Einschätzung führte. Die Rate der Stimmungsänderung war negativ, was zu einer schlechten Einstufung führte. Insgesamt wird Defi daher als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Dividende ergibt sich eine Dividendenrendite von 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 5,81 % als schlecht eingestuft wird.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Defi eingestellt waren. Dies spiegelte sich in positiven Diskussionen wider, während es keine negativen Diskussionen gab. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Defi eine "Gut"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Defi liegt bei 23,05, was als überverkauft betrachtet wird und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Der RSI25 liegt bei 31, was auf eine neutrale Situation hinweist und somit mit "Neutral" bewertet wird. Insgesamt erhält Defi daher in dieser Kategorie die Einstufung "Gut".