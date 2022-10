Valour gibt die Ernennung von Olivier Roussy Newton zum CEO bekannt

Toronto (ots/PRNewswire) -Russell Starr wird die Rolle des Head of Capital Markets fortführen und weiterhin seine bisherige Position des Executive Chairman von Valour innehaltenValour Inc. (das „Unternehmen" oder „Valour") (NEO: DEFI) (GR: RMJR) (OTC: DEFTF), ein Technologieunternehmen und das erste und einzige börsennotierte Unternehmen, das die Lücke zwischen traditionellen Kapitalmärkten, Web3 und dezentralisierter Finanzierung schließt, gab die Ernennung von Olivier Roussy Newton zum CEO bekannt. Russell Starr, vormals CEO, wird die Rolle des Head of Capital Markets fortführen und weiterhin seine bisherige Rolle als Executive Chairman innehalten.Olivier Roussy Newton, Mitbegründer von Valour, wird die Rolle des CEO als strategischen Schritt übernehmen, um den weiteren Wachstumspfad von Valour zu beschleunigen, seine globale Reichweite zu erhöhen, neue Partnerschaften aufzubauen und die Corporate-Governance-Initiativen des Unternehmens global auszurichten. Herr Roussy Newton ist Gründer von HIVE Blockchain Technologies (NASDAQ: HIVE), dem ersten börsennotierten Krypto-Mining-Unternehmen, und fungierte zuvor als dessen Präsident. Er ist Partner bei Latent Capital, einem auf Quantencomputertechnologie, Finanztechnologie und Bioinformatik spezialisierten Investmentfonds. Derzeit ist er Mitglied im Vorstand der SEBA Bank AG.Russell Starr, Executive Chairman kommentiert: „Die Ernennung von Olivier Roussy Newton zum CEO ist eine logische Entscheidung in Anbetracht dieser schwierigen Marktsituation und besonders aufgrund seines Erfolgs bei HIVE Blockchain in ähnlich schwierigen Marktbedingungen. Meine Rolle war nie als unbefristete Position gedacht und jemand mit Oliviers Erfahrung zu haben, zeugt von der Qualität von Valour als Unternehmen und dem globalen Team, das die Vision von Valour unterstützt, der weltweit marktbeherrschende ETP-Akteur zu sein."Als Executive Chairman wird sich Russell Starr bei der Neuausrichtung der Position als Leiter der Kapitalmärkte von Valour weiterhin auf den Ausbau der Präsenz auf den Kapitalmärkten in Nordamerika konzentrieren. Herr Starr, der als Chief Executive Officer für Valour tätig war, ist ein etablierter Unternehmer und Finanzierer mit tiefgreifenden Kenntnissen der Kapitalmärkte und der Branche. Herr Starr verhalf Valour zu Börsengängen in ganz Europa und trug zur Erweiterung des Angebots an börsengehandelten Produkten des Unternehmens bei. Er unterstützte damit das Ziel des Unternehmens, für Anleger mehr Zugang zu branchenführenden digitalen Vermögenswerten zu schaffen, damit sie über regulierte Aktienbörsen an der Zukunft des Finanzwesens teilhaben können.„Da wir in eine Ära der Konsolidierung eintreten und uns in der Kryptobranche wieder auf die Grundlagen konzentrieren, freue ich mich sehr, die Rolle des Chief Executive Officer bei Valour zu übernehmen. Das Team hat hervorragende Arbeit bei der Expansion unseres Produktportfolios in neue Märkte und auch neue Produkte geleistet. Als Chief Executive Officer freue ich mich darauf, mit dem Team an den verschiedenen Geschäftschancen zu arbeiten, die vor uns liegen", sagte Herr Newton. „Ich möchte Russell Starr für seine Anstrengungen beim Aufbau eines der ersten öffentlichen Unternehmen im Bereich dezentrale Finanzierung im vergangenen Jahr danken und freue mich auf die enge Zusammenarbeit mit ihm als Head of Capital Markets."Erfahren Sie mehr über Valour auf https://valour.com/Über ValourValour Inc. ist ein Technologieunternehmen und das erste und einzige börsennotierte Unternehmen, das die Lücke zwischen traditionellen Kapitalmärkten und dem dezentralen Finanzwesen überbrückt. Valour wurde 2019 gegründet und wird von einem anerkannten und wegweisenden Team mit jahrzehntelanger Erfahrung in den Bereichen Finanzmärkte und digitale Vermögenswerte geleitet. Valour setzt sich dafür ein, Investoren den Zugang zu branchenführenden Web3- und dezentralen Technologien zu ermöglichen. Dies ermöglicht Investoren den Zugang zur Finanzwelt der Zukunft über regulierte Aktienbörsen mit ihrem traditionellen Bankkonto und Zugang. Besuchen Sie https://valour.comHinweis bezüglich zukunftsgerichteten Informationen:Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zu den zukunftsgerichteten Informationen gehören unter anderem Aussagen über die Benennung von Führungskräften des Unternehmens, die Verfolgung von Geschäftsmöglichkeiten des Unternehmens und seiner Tochtergesellschaften und die Verdienste oder potenziellen Renditen solcher Möglichkeiten. Im Allgemeinen können zukunftsgerichtete Informationen durch die Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie „plant", „erwartet" oder „erwartet nicht", „wird erwartet", „budgetiert", „vorgesehen", „schätzt", „prognostiziert", „beabsichtigt", „antizipiert" oder „antizipiert nicht" oder „glaubt" oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen erkannt werden oder besagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten „können", „könnten", „würden" oder „werden" oder „auftreten" oder „erreicht werden". Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, das Aktivitätsniveau, die Leistung oder die Errungenschaften von Valour erheblich von denjenigen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren gehören unter anderem das Wachstum und die Entwicklung des Emittenten, Investorennachfrage für Produkte von DeFi Technologies und Valour, Wachstum und Entwicklung des DeFi- und des Kryptowährungsbereichs, Regeln und Vorschriften in Bezug auf DeFi und Kryptowährungen sowie allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unsicherheiten. Auch wenn Valour versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen in den zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen Ergebnissen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Informationen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten Ergebnissen abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Valour verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies geschieht in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1915161/Valour__Inc__Valour_Announces_the_Appointment_of_Olivier_Roussy.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3669199-1&h=1955913399&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3669199-1%26h%3D2523062994%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1915161%252FValour__Inc__Valour_Announces_the_Appointment_of_Olivier_Roussy.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1915161%252FValour__Inc__Valour_Announces_the_Appointment_of_Olivier_Roussy.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1915161%2FValour__Inc__Valour_Announces_the_Appointment_of_Olivier_Roussy.jpg)Kontakt:Investor Relations, Dave Gentry, RedChip Companies Inc., 1-800-RED-CHIP (733-2447), 407-491-4498,Dave@redchip.comView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/valour-gibt-die-ernennung-von-olivier-roussy-newton-zum-ceo-bekannt-301643206.htmlOriginal-Content von: Valour, Inc., übermittelt durch news aktuell