Valour arbeitet mit dem schwedischen Indexanbieter Vinter zusammen, um sein erstes Multi-Asset-Krypto-ETP herauszugeben

Toronto (ots/PRNewswire) -- Valour Digital Asset Basket 10 Index (VDAB10) ETP ist das 12. ETP, das von Valour angeboten wird- Das Valour Digital Asset Basket 10 (VDAB10) ETP verfolgt die Performance der 10 größten Krypto-Assets basierend auf der Marktkapitalisierung mit einer Obergrenze von 30 % für jeden Konstituenten und bietet Anlegern ein diversifiziertes Engagement in der sich entwickelnden Krypto-Landschaft.- Anleger in Deutschland werden das Valour Digital Asset Basket 10 ETP (ISIN: CH1149139623) mit einer niedrigen Verwaltungsgebühr von 1,9 % von der Börse Frankfurt Zertifikate AG erwerben können.[1]Valour Inc. (das „Unternehmen" oder „Valour") (NEO: DEFI) (GR: RMJR) (OTC: DEFTF), ein Technologieunternehmen und das erste und einzige börsennotierte Unternehmen, das die Lücke zwischen den traditionellen Kapitalmärkten, Web3 und dem dezentralen Finanzwesen schließt, gab bekannt, dass es eine Partnerschaft mit dem schwedischen Indexanbieter Vinter eingegangen ist, um das erste Multi-Asset-Krypto-ETP, Valour Digital Asset Basket 10 Index (VDAB10), herauszugeben. Anleger in Deutschland werden das Valour Digital Asset Basket 10 ETP (ISIN: CH1149139623) mit einer niedrigen Verwaltungsgebühr von 1,9 % von der Börse Frankfurt Zertifikate AG erwerben können.Das Valour Digital Asset Basket 10 ETP („VDAB10") verfolgt die 10 größten digitalen Vermögenswerte, die nach ihrer aktuellen Marktkapitalisierung gewichtet werden, wobei die maximale Portfolioallokation pro Anlage 30 % beträgt. Der von Vinter bereitgestellte Index wird vierteljährlich neu zusammengesetzt und gewichtet, um Anlegern ein breites und vertrauenswürdiges Engagement in den größten disruptiven digitalen Vermögenswerten zu ermöglichen, und bietet einen diversifizierten Einstieg, ohne dass ein dediziertes Handelskonto eingerichtet werden muss.Marco Infuso, Chief Sales Officer von Valour, kommentierte die Einführung des ETP wie folgt: „Wir freuen uns, dieses neue ETP einführen zu können. Es befriedigt den Appetit sowohl von privaten als auch institutionellen Anlegern, die sich mehr mit dem Bereich der digitalen Vermögenswerte innerhalb der vertrauten Infrastruktur eines ETP als mit digitalen Wallets beschäftigen möchten. Es war offensichtlich, dass wir uns mit Vinter als Indexanbieter für die Einführung unseres allerersten Multi-Digital-Asset-ETP zusammenschließen werden. Das Unternehmen verfügt über umfassendes Know-how in dieser Branche und kann eine großartige Erfolgsbilanz bei der schnellen Bereitstellung präziser Daten vorweisen."Jacob Lindberg, CEO von Vinter, fügt hinzu: „Wir freuen uns, als Indexanbieter mit Valour zusammenzuarbeiten. Dieses neue ETP bietet Investoren die Möglichkeit, ihre Portfolios zu diversifizieren und die Lücke zwischen traditionellen Investmentstrategien und der Kryptobranche weiter zu schließen. In enger Zusammenarbeit mit Valour hoffen wir, dass die Schaffung besser bekannter Finanzprodukte wie diesem ETP das Bewusstsein für Krypto als Anlageklasse erhöhen wird."Informationen zu VinterVinter ist der am schnellsten wachsende europäische Indexanbieter, der sich auf Krypto-Assets spezialisiert hat und eine Schlüsselrolle in der aufstrebenden ETF-Kryptobranche spielt. Das Unternehmen sammelt digitale Asset-Daten aus Hunderten von Quellen und wandelt proprietäre Strategien in anlagefähige Produkte um. Weitere Informationen finden Sie auf www.vinter.co.Informationen zu ValourValour Inc. ist ein Technologieunternehmen und das erste und einzige börsennotierte Unternehmen, das die Lücke zwischen traditionellen Kapitalmärkten und dem dezentralen Finanzwesen überbrückt. Valour wurde 2019 gegründet und wird von einem anerkannten und wegweisenden Team mit jahrzehntelanger Erfahrung in den Bereichen Finanzmärkte und digitale Vermögenswerte geleitet. Valour setzt sich dafür ein, Investoren den Zugang zu branchenführenden Web3- und dezentralen Technologien zu ermöglichen. Dies ermöglicht Investoren den Zugang zur Finanzwelt der Zukunft über regulierte Aktienbörsen mit ihrem traditionellen Bankkonto und Zugang. Besuchen Sie https://valour.com Weitere Informationen finden Sie auf www.valour.comHaftungsausschluss:Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren, die von Valour ausgegeben werden, dar. Weder dieses Dokument noch irgendwelche darin enthaltenen Bestandteile bilden in irgendeiner Rechtsordnung die Grundlage irgendeines Angebots oder einer Verpflichtung jeglicher Art, noch wird im Zusammenhang damit darauf verwiesen. Dieses Dokument ist eine Werbung und stellt keinen Prospekt dar. Berechtigte potenzielle Anleger sollten den Basisprospekt 2021 (EU) und die einschlägigen endgültigen Bedingungen lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken zu verstehen, die mit der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, verbunden sind. [2] Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem die Entwicklung des Emittenten, das Interesse der Anleger an den ETPs von Valour, die geografische Expansion und die zusätzliche Notierung der ETP-Angebote von Valour, das regulatorische Umfeld in Bezug auf das Wachstum und die Einführung dezentraler Finanzdienstleistungen, die Verfolgung von Geschäftsmöglichkeiten durch Valour sowie die Vorzüge oder potenziellen Erträge solcher Gelegenheiten. Im Allgemeinen können zukunftsgerichtete Informationen durch die Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie „plant", „erwartet" oder „erwartet nicht", „wird erwartet", „budgetiert", „vorgesehen", „schätzt", „prognostiziert", „beabsichtigt", „antizipiert" oder „antizipiert nicht" oder „glaubt" oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen erkannt werden oder besagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten „können", „könnten", „würden" oder „werden" oder „auftreten" oder „erreicht werden". Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, das Aktivitätsniveau, die Leistung oder die Errungenschaften von Valour erheblich von denjenigen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren gehören unter anderem der Erfolg des Emittenten, die Akzeptanz von ETPs von Valour durch Börsen wie NGM, Börse Frankfurt und Euronext, die Nachfrage der Anleger nach Valour-Produkten, das Wachstum und die Entwicklung des DeFi- und des Kryptowährungsbereichs, Regeln und Vorschriften in Bezug auf DeFi und Kryptowährungen sowie allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unsicherheiten. Auch wenn Valour versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen in den zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen Ergebnissen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Informationen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten Ergebnissen abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Valour verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies geschieht in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.Bitte wenden Sie sich an: Investor Relations, Dave Gentry, RedChip Companies Inc., 1-800-RED-CHIP (733-2447), 407-491-4498, Dave@redchip.com; Public Relations, Wachsman PR, valour@wachsman.com; MVPR/Vinter, Ben Heath ben@mvpr.ioFoto – https://mma.prnewswire.com/media/1919174/Valour__Inc__Valour_partners_with_Swedish_index_provider_Vinter.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3674439-1&h=2956371416&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3674439-1%26h%3D1138634690%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1919174%252FValour__Inc__Valour_partners_with_Swedish_index_provider_Vinter.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1919174%252FValour__Inc__Valour_partners_with_Swedish_index_provider_Vinter.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1919174%2FValour__Inc__Valour_partners_with_Swedish_index_provider_Vinter.jpg)View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/valour-arbeitet-mit-dem-schwedischen-indexanbieter-vinter-zusammen-um-sein-erstes-multi-asset-krypto-etp-herauszugeben-301649082.htmlOriginal-Content von: Valour, Inc., übermittelt durch news aktuell