Valour Inc. kündigt neuen Vertriebsleiter Marco Infuso an, der zuvor bei 21Shares tätig war

Toronto (ots/PRNewswire) -- Herr Infuso tritt mit sofortiger Wirkung in das Vermögensverwaltungsteam von Valour ein und übernimmt als Chief Sales Officer die Leitung des weltweiten Vertriebs von börsengehandelten Produkten (ETPs).Valour Inc. (das „Unternehmen" oder „Valour") (NEO: DEFI) (GR: RMJR) (OTCQB: DEFTF), ein Technologieunternehmen, das die Lücke zwischen traditionellen Kapitalmärkten und dezentraler Finanzierung schließt, gab heute die Ernennung von Marco Infuso zum Chief Chief Sales Officer („CSO") bekannt. Mit seiner internationalen Erfahrung im Bereich digitaler Assets und ETFs wird er den Vertrieb in ganz Europa vorantreiben und weltweit neue Kundengruppen erschließen.Der Diplom-Kaufmann Infuso war in den letzten 21 Jahren in verschiedenen Führungspositionen im Asset Management tätig, unter anderem bei der DZ BANK, Pioneer Investments, Lombard Odier und der Commerzbank. Zuletzt machte er als Geschäftsführer des Krypto-ETP-Emittenten 21Shares AG mit der Einführung von Krypto-Sparplänen in Deutschland Schlagzeilen.Zusätzlich zu seinem Studium der Betriebswirtschaftslehre vertiefte Herr Infuso sein Wissen über Blockchain und Kryptowährungen, indem er den Certified Crypto Financial Expert (CCFE) erwarb, den führenden Schweizer Krypto- und Blockchain-Titel für die Finanzbranche.Valour machte im Januar dieses Jahres mit einer Investition in die Serie C der SEBA Bank auf sich aufmerksam und schloss eine Vereinbarung über eine bevorzugte Partnerschaft mit der SEBA Bank, einer führenden, weltweit tätigen privaten Schweizer Kryptobank, die über eine FINMA-Lizenz verfügt.„Digitale Assets sind aus dem modernen Portfolioansatz nicht mehr wegzudenken; wenn sie dann auch noch von einem regulierten Anbieter vertrieben werden und preislich endlich „normalen" ETFs ähneln, dann sprechen wir endlich von der Demokratisierung von Kryptos für alle", so Infuso zur Motivation für den Schritt.„Mit dem SEBA VALOUR Metaverse Index (ISIN DE000SL0F989) haben wir jüngst gezeigt, wie nah wir am Puls des Kryptozeitalters sind und dabei immer den Kunden im Fokus haben", erklärt Tommy Fransson, CEO von Valour Asset Management. „Wir freuen uns sehr, dass wir Herrn Infuso von unserer Innovationskraft und den Skaleneffekten durch die strategische Partnerschaft mit der SEBA Bank überzeugen konnten - willkommen an Bord."Valour bietet vollständig abgesicherte ETPs für digitale Vermögenswerte mit niedrigen bis gar keinen Verwaltungsgebühren an, wobei die Produkte an vier europäischen Börsen gelistet sind. Die bestehende Produktpalette von Valour umfasst Valour Uniswap (UNI), Cardano (ADA), Polkadot (DOT), Solana (SOL), Avalanche (AVAX), Cosmos (ATOM) und Enjin (ENJ) ETPs, sowie Valours Flaggschiffprodukte Bitcoin Zero und Valour Ethereum Zero, das erste vollständig abgesicherte, passive Anlageprodukt mit Bitcoin (BTC) und Ethereum (ETH) als Basiswerte, die völlig gebührenfrei sind, während Wettbewerber bis zu 2,5 % an Verwaltungsgebühren verlangen.Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass Diana Biggs sich entschieden hat, von ihrer Rolle als Chief Strategy Officer zurückzutreten, um sich anderen Möglichkeiten zu widmen. Die Geschäftsleitung und der Verwaltungsrat des Unternehmens danken Frau Biggs für ihre Dienste und ihre kontinuierliche Unterstützung des Unternehmens und wünschen ihr alles Gute bei ihren neuen Unternehmungen.Weitere Informationen zu Valour finden Sie unter https://valour.com/ (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3585309-1&h=1874580392&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3585309-1%26h%3D2982074432%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fvalour.com%252F%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fvalour.com%252F&a=https%3A%2F%2Fvalour.com%2F)Informationen zu ValourValour Inc. ist ein Technologieunternehmen, das die Lücke zwischen traditionellen Kapitalmärkten und dezentraler Finanzierung schließt. Unser Ziel ist es, Anlegern den Zugang zu branchenführenden dezentralen Technologien zu ermöglichen, die unserer Meinung nach das Herzstück der zukünftigen Finanzwelt darstellen. Im Namen unserer Anteilseigner und Investoren ermitteln wir Chancen und Innovationsbereiche und bauen und investieren in neue Technologien und Unternehmen, um ein vertrauenswürdiges, diversifiziertes Engagement im gesamten dezentralen Finanzökosystem zu bieten. Weitere Informationen oder ein Abonnement für den Erhalt aktueller Unternehmens- und Finanzinformationen finden Sie unter https://valour.com (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3585309-1&h=3568544288&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3585309-1%26h%3D2195623937%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fvalour.com%252F%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fvalour.com&a=https%3A%2F%2Fvalour.com).Hinweis zu zukunftsgerichteten Informationen:Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zu den zukunftsgerichteten Informationen gehören unter anderem Aussagen das regulatorische Umfeld in Bezug auf das Wachstum und die Akzeptanz dezentraler Finanzierungen, die Verfolgung von Geschäftsmöglichkeiten durch Valour und seine Tochtergesellschaften sowie die Vorzüge oder potenziellen Erträge solcher Möglichkeiten. Im Allgemeinen können zukunftsgerichtete Informationen durch die Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie „plant", „erwartet" oder „erwartet nicht", „wird erwartet", „budgetiert", „vorgesehen", „schätzt", „prognostiziert", „beabsichtigt", „antizipiert" oder „nicht antizipiert" oder „glaubt" oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen erkannt werden oder besagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse „können", „könnten", „würden" oder „werden", „auftreten" oder „erreicht werden". Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, das Aktivitätsniveau, die Leistung oder der Erfolg des Unternehmens erheblich von denjenigen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren gehören unter anderem die Akzeptanz von Valour ETPs durch Börsen, das Wachstum und die Entwicklung des DeFi- und Kryptowährungssektors, Regeln und Vorschriften in Bezug auf DeFi- und Kryptowährungen sowie allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unsicherheiten. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den vorausschauenden Informationen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Informationen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies geschieht in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.Investor Relations: Dave Gentry, RedChip Companies Inc., 1-800-RED-CHIP (733-2447), 407-491-4498, Dave@redchip.com; Public Relations: Wachsman PR, defitech@wachsman.comOriginal-Content von: Valour, Inc., übermittelt durch news aktuell