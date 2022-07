Valour Inc. Listet seine börsengehandelten Produkte an der Lang und Schwarz Börse

Finanztrends Video zu BTC/EUR (Bitcoin / Euro)



mehr >

Toronto (ots/PRNewswire) -- Der Handel von Bitcoin Zero, Etherium Zero, Valour Uniswap ETP, Valour Polkadot ETP, Valour Cardano ETP, Valour Solana ETP, Valour Avalanche ETP und Valour Cosmos ETP begann am 25. Juli 2022. Valour Enjin ETP wird im Laufe der Woche den Handel aufnehmen- Lang & Schwarz betreibt eine Plattform für den außerbörslichen Handel, auf der Aktien, Fonds, Anleihen und ETPs gehandelt werden.Valour Inc. (das"Unternehmen" oder „Valour") (NEO: DEFI) (GR: RMJR) (OTCQB: DEFTF), ein Technologieunternehmen, das die Lücke zwischen den traditionellen Kapitalmärkten und dem dezentralen Finanzwesen schließt, gab heute bekannt, dass es den Handel seiner börsengehandelten Produkte („ETPs") an der Lang und Schwarz Börse aufgenommen hat. Der Handel von Bitcoin Zero, Etherium Zero, Valour Uniswap ETP, Valour Polkadot ETP, Valour Cardano ETP, Valour Solana ETP, Valour Avalanche ETP und Valour Cosmos ETP begann am 25. Juli 2022. Valour Enjin ETP wird im Laufe der Woche den Handel aufnehmen.Die Lang & Schwarz Aktiengesellschaft ist über ihre Tochtergesellschaften in der Entwicklung und Emission von derivativen Finanzinstrumenten in Deutschland tätig. Das Unternehmen betreibt eine Plattform für den außerbörslichen Handel mit Aktien, Fonds, Anleihen und ETPs, LS Exchange, ein elektronisches Handelssystem, sowie IT-Hardware- und Softwaredienstleistungen. Die Lang & Schwarz Aktiengesellschaft wurde 1996 gegründet und hat ihren Sitz in Düsseldorf, Deutschland.„Die Notierung unserer Produkte an der LS Exchange ist ein natürlicher Schritt in unserem Prozess, unsere Präsenz auf dem deutschen Markt zu vergrößern. Die LS Exchange ist eine sehr gut genutzte Plattform und wird unsere Vertriebskraft und kommerziellen Möglichkeiten unterstützen", sagte Tommy Fransson, CEO von Valour ETPs. „Damit werden wir unser bestehendes deutsches Produktangebot einem größeren Anlegerkreis anbieten."Durch die Beteiligung an digitalen Vermögenswerten über Valour profitieren die Anleger von der Standardisierung, der Risikominderung und der operativen Effizienz eines zentral abgewickelten Produkts, das an einer regulierten Börse notiert ist. Für jedes ETP von Valour, das an den Börsen gekauft und verkauft wird, kauft oder verkauft Valour die entsprechende Menge der zugrunde liegenden digitalen Vermögenswerte, d. h. die ETPs sind jederzeit vollständig abgesichert.Valour bietet vollständig abgesicherte ETPs für digitale Vermögenswerte mit niedrigen bis gar keinen Verwaltungsgebühren an, wobei die Produkte an vier europäischen Börsen gelistet sind. Die bestehende Produktpalette von Valour umfasst Valour Uniswap (UNI), Cardano (ADA), Polkadot (DOT), Solana (SOL), Avalanche (AVAX), Cosmos (ATOM) und Enjin (ENJ) ETPs, sowie Valours Flaggschiffprodukte Bitcoin Zero und Valour Ethereum Zero, die ersten vollständig abgesicherten, passiven Anlageprodukte mit Bitcoin (BTC) und Ethereum (ETH) als Basiswerte, die völlig gebührenfrei sind, während Wettbewerber bis zu 2,5 % an Verwaltungsgebühren verlangen.Weitere Informationen zu Valour finden Sie unter https://valour.com/ (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3603789-1&h=3112717172&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3603789-1%26h%3D1770584043%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fvalour.com%252F%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fvalour.com%252F&a=https%3A%2F%2Fvalour.com%2F)Informationen zu ValourValour Inc. ist ein Technologieunternehmen, das die Lücke zwischen traditionellen Kapitalmärkten und dezentraler Finanzierung schließt. Unser Ziel ist es, Anlegern den Zugang zu branchenführenden dezentralen Technologien zu ermöglichen, die unserer Meinung nach das Herzstück der zukünftigen Finanzwelt darstellen. Im Namen unserer Anteilseigner und Investoren ermitteln wir Chancen und Innovationsbereiche und bauen und investieren in neue Technologien und Unternehmen, um ein vertrauenswürdiges, diversifiziertes Engagement im gesamten dezentralen Finanzökosystem zu bieten. Weitere Informationen oder ein Abonnement für den Erhalt aktueller Unternehmens- und Finanzinformationen finden Sie unter https://valour.com (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3603789-1&h=3232661531&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3603789-1%26h%3D1525202858%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fvalour.com%252F%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fvalour.com&a=https%3A%2F%2Fvalour.com)Über Lang und SchwarzDie Lang & Schwarz Aktiengesellschaft ist über ihre Tochtergesellschaften in der Entwicklung und Emission von derivativen Finanzinstrumenten in Deutschland tätig. Das Unternehmen betreibt eine Plattform für den außerbörslichen Handel mit Aktien, Fonds, Anleihen und ETPs, LS Exchange, ein elektronisches Handelssystem, sowie IT-Hardware- und Softwaredienstleistungen. Die Lang & Schwarz Aktiengesellschaft wurde 1996 gegründet und hat ihren Sitz in Düsseldorf, Deutschland.Hinweis zu zukunftsgerichteten Informationen:Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zu den zukunftsgerichteten Informationen gehören unter anderem die Notierung von ETPs an der LS Exchange, die Verfolgung von Geschäftsmöglichkeiten durch Valour und seine Tochtergesellschaften sowie die Vorzüge oder potenziellen Erträge solcher Möglichkeiten. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, das Aktivitätsniveau, die Leistung oder der Erfolg des Unternehmens erheblich von denjenigen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren gehören unter anderem die Akzeptanz von Valour ETPs durch Börsen, das Wachstum und die Entwicklung des DeFi- und Kryptowährungssektors, Regeln und Vorschriften in Bezug auf DeFi- und Kryptowährungen sowie allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unsicherheiten. Obwohl Valour versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den vorausschauenden Informationen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Informationen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Valour verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies geschieht in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1866321/Valour__Inour__Valour_Inc__Lists_Its_Exchange_Traded_Products_on_t.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3603789-1&h=687525495&u=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1866321%2FValour__Inour__Valour_Inc__Lists_Its_Exchange_Traded_Products_on_t.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1866321%2FValour__Inour__Valour_Inc__Lists_Its_Exchange_Traded_Products_on_t.jpg)Investor Relations: Dave Gentry, RedChip Companies Inc., 1-800-RED-CHIP (733-2447), 407-491-4498, Dave@redchip.com; Public Relations: Wachsman PR, valour@wachsman.comOriginal-Content von: Valour, Inc., übermittelt durch news aktuell