Valour Inc. Bietet Aktualisierungen zu den Kennzahlen AUM (Assets under management), Nettoumsatz und anderen Unternehmensnachrichten für den Monat Mai 2023.

Finanztrends Video zu BTC/EUR (Bitcoin / EURO)



mehr >

Toronto, Kanada (ots/PRNewswire) -- Für den Monat Mai 2023 belief sich das von Valour verwaltete Gesamtvermögen (AUM) auf C$178,9 Millionen, wobei der Nettoumsatz auf C$475,2 Millionen gestiegen ist.- Die Investmentbewertung von Valour bei der teilweise im Besitz befindlichen Bank, der SEBA Bank AG, betrug C$37 Millionen zum 31. März 2023- Herr Stan Bharti und dieForbes & Manhattan, Inc. haben ihre Anteile an der Gesellschaft veräußertValour Inc. (das "Unternehmen" oder "Valour") (NEO: DEFI) (GR RMJR) (OTC: DEFTF)), ein Technologieunternehmen und das erste und einzige börsennotierte Unternehmen, das die Lücke zwischen traditionellen Kapitalmärkten, Web3 und dezentralisiertem Finanzwesen überbrückt, freut sich, Updates über verwaltete Vermögenswerte, den Nettoumsatz seiner börsengehandelten Produkte („ETPs") und andere Unternehmensnachrichten für den Monat Ende Mai 2023 zu teilen.Für den Monat Mai 2023 belief sich das Gesamtvermögen unter Verwaltung (AUM) von Valour aufC$178,9 Millionen, wobei der Nettoumsatz auf C$475,2 Millionen angestiegen ist. Diese Zahlen deuten auf ein gesundes Interesse an der Reihe von börsengehandelten Produkten von Valour sowie auf ein stetiges Wachstum hin.Bei den sonstigen Nachrichten ist von Bedeutung: Die Investitionsbewertung der teilweise im Besitz von Valour befindlichen Bank, SEBA Bank AG, belief sich zum 31. März 2023 auf C$37 Millionen."Trotz erheblicher Zunahme der AUM seit Jahresbeginn hat sich unsere Eigenkapitalbewertung I'm Vergleich zum gesamten Sektor unterdurchschnittlich entwickelt, da wir daran gearbeitet haben, etwa 13 Millionen Aktien abzustoßen, während ein aggressiver Verkäufer unseren Markt beeinträchtigte", sagte Olivier Roussey Newton, CEO von Valour. "Monat für Monat gewinnen wir weiterhin neue Kunden hinzu und rechnen in Kürze mit der Einführung mehrerer neuer Produkte, die es Valour ermöglichen werden, im Laufe des Jahres das Vermögen zu steigern."Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass bestätigt wurde, dass Herr Stan Bharti und dieForbes & Manhattan, Inc. alle ihre Unternehmensanteile verkauft haben und keinerlei Beteiligung mehr an dem Unternehmen haben.Aktien zur SchuldentilgungDas Unternehmen freut sich, bekannt zu geben, dass es mit verschiedenen leitenden Angestellten und Beratern des Unternehmens Vereinbarungen zur Begleichung von Schulden in Form von Aktien getroffen hat, um einen Gesamtbetrag von ca. C$674.837,78 an aufgelaufenen Gebühren, die diesen leitenden Angestellten und Beratern des Unternehmens geschuldet werden (zusammenfassend die "Schulden"), durch die Ausgabe von Stammaktien des Unternehmens (die "Schuldenaktien") zu einem Preis von C$0,085 pro Schuldenaktie für insgesamt 7.939.268 Schuldenaktien zu begleichen (die "Schuldenbegleichung").Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die Schuldentilgung seine Bilanz stärken wird, indem es seine Verbindlichkeiten reduziert und die Interessen seiner leitenden Angestellten und Berater weiter mit denen der Aktionäre des Unternehmens ausrichtet. Die Schuldentilgung unterliegt der Annahme durch die CBOE Canada. Die im Zusammenhang mit der Schuldentilgung ausgegebenen Schuldanteile unterliegen einer gesetzlichen Haltefrist von vier Monaten und einem Tag.Die Ausgabe der Schuldanteile an die leitenden Angestellten der Gesellschaft stellt eine "Transaktion mit verbundenen Parteien" dar, wie dieser Begriff im multilateralen Instrument 61-101: Schutz der Minderheitsaktionäre (Minority Securityholders) bei besonderen Transaktionen ("MI 61-101") definiert ist. Das Unternehmen verlässt sich auf die Ausnahmen von den in den Abschnitten 5.5 (a) und 5.7 (1 a) von MI 61-101 enthaltenen Anforderungen an die Bewertung und die Genehmigung durch die Minderheitsaktionäre, da weder der faire Marktwert der Schuldanteile noch die Schulden 25 % der Marktkapitalisierung des Unternehmens übersteigen.Informationen zu ValourValour Inc. (NEO: DEFI (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3898903-1&h=2735546996&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3898903-1%26h%3D2924628490%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.neo.inc%252Fen%252Flive%252Fsecurity-activity%252FDEFI%2523!%252Fmarket-depth%26a%3DNEO%253A%2BDEFI&a=NEO%3A+DEFI)) (GR: MB9 (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3898903-1&h=3805273138&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3898903-1%26h%3D3792054931%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.boerse-frankfurt.de%252Fequity%252Fvalour-inc%26a%3DGR%253A%2BMB9&a=GR%3A+MB9)) (OTC: DEFTF (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3898903-1&h=2805656349&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3898903-1%26h%3D77514874%26u%3Dhttps%253A%252F%252Ffinance.yahoo.com%252Fquote%252FDEFTF%252F%26a%3DOTC%253A%2BDEFTF&a=OTC%3A+DEFTF)) ist ein Technologieunternehmen und das erste und einzige börsennotierte Unternehmen, das die Lücke zwischen traditionellen Kapitalmärkten und Finanzwesen überbrückt. Gegründet im Jahr 2019 wird Valour von einem renommierten und bahnbrechenden Team unterstützt, das jahrzehntelange Erfahrung in den Finanzmärkten und mit digitalen Vermögenswerten besitzt. Valour hat es sich zur Aufgabe gemacht, Investoren den Zugang zu branchenführenden Web3 und Technologien zu erleichtern. Dies ermöglicht es Investoren, über regulierte Aktienbörsen auf die Zukunft der Finanzbranche zuzugreifen, indem sie ihr traditionelles Bankkonto und ihre Zugangsdaten verwenden.Valour bietet vollständig abgesicherte digitale Vermögenswert-ETPs mit niedrigen bis zu keinen Verwaltungsgebühren an. Die Produkte sind auf europäischen Börsen, Banken und Broker-Plattformen gelistet. Die bestehende Produktpalette von Valour umfasst Valour Uniswap (UNI), Cardano (ADA), Polkadot (DOT), Solana (SOL), Avalanche (AVAX), Cosmos (ATOM), Binance (BNB), Enjin (ENJ), Bitcoin Carbon Neutral (BTCN) und Valour Digital Asset Basket 10 (VDAB10) ETPs mit niedrigen Managementgebühren. Die Vorzeigeprodukte von Valour sind Bitcoin Zero und Ethereum Zero, die ersten vollständig abgesicherten, passiven Investitionsprodukte mit Bitcoin (BTC) und Ethereum (ETH) als Grundlage, die vollständig gebührenfrei sind.Wenn Sie weitere Informationen wünschen, ein Abonnement abschließen oder aktuelle Unternehmens- und Finanzinformationen erhalten möchten, besuchen Sie valour.com (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3898903-1&h=1110672552&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3898903-1%26h%3D1051019756%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fvalour.com%252F%26a%3D%25C2%25A0valour.com&a=+valour.com).Warnhinweis über zukunftsgerichtete Aussagen:Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen unter anderem die Schuldentilgung, die Entwicklung von ETPs, das regulatorische Umfeld in Bezug auf das Wachstum und die Annahme des dezentralisierten Finanzwesens, das Streben nach Geschäftsmöglichkeiten durch Valour und seine Tochtergesellschaften sowie die Verdienste oder potenziellen Erträge solcher Chancen. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, das Aktivitätsniveau, die Leistung oder die Errungenschaften des Unternehmens erheblich von denjenigen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren gehören unter anderem die Akzeptanz der Valour-Börsengehandelten Produkte durch Börsen, das Wachstum und die Entwicklung des DeFi- und Kryptowährungssektors, Regeln und Vorschriften im Zusammenhang mit DeFi und Kryptowährungen sowie allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unsicherheiten. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den in den zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen Ergebnissen wesentlich abweichen, kann es auch andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann keine Gewähr dafür gegeben werden, dass solche Informationen als korrekt erweisen, da tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse wesentlich von den in solchen Aussagen erwarteten Ergebnissen abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, außer nach Maßgabe der geltenden Wertpapiergesetzen.CBOE CANADA ÜBERNIMMT KEINE VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER RICHTIGKEIT DIESER PRESSEMITTEILUNGInvestorenbeziehungen: ir@valour.comLogo – https://mma.prnewswire.com/media/2107201/DeFi_Technologies__Inc__Valour_Inc__Provides_Corporate_Updates_o.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3898903-1&h=1113446140&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3898903-1%26h%3D249935773%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F2107201%252FDeFi_Technologies__Inc__Valour_Inc__Provides_Corporate_Updates_o.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F2107201%252FDeFi_Technologies__Inc__Valour_Inc__Provides_Corporate_Updates_o.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F2107201%2FDeFi_Technologies__Inc__Valour_Inc__Provides_Corporate_Updates_o.jpg)View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/valour-inc-bietet-aktualisierungen-zu-den-kennzahlen-aum-assets-under-management-nettoumsatz-und-anderen-unternehmensnachrichten-fur-den-monat-mai-2023-301857699.htmlOriginal-Content von: Valour Inc., übermittelt durch news aktuell