Valour Aktie: Hier sollten Sie genauer hinsehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Asos":

Die Stimmung und das Interesse an Defi haben sich in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Defi beträgt 58,23, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer neutralen Einstufung führt. Beim RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage betrachtet, ergibt sich ein Wert von 35, was ebenfalls auf eine neutrale Einstufung hinweist.

In der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie (GD200) der Defi-Aktie positiv bewertet, da der Aktienkurs einen beträchtlichen Abstand von +292,86 Prozent dazu aufweist. Auch der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) zeigt mit einem Niveau von 0,31 USD eine positive Differenz von +77,42 Prozent, was zu einem insgesamt guten Befund führt.

In Bezug auf die Dividende schneidet Defi im Vergleich zum Branchendurchschnitt Kapitalmärkte (5,63 %) schlecht ab, da die Dividende bei 0 % liegt, was zu einer schlechten Bewertung führt. Dies ergibt eine Differenz von 5,63 Prozentpunkten.

Insgesamt wird Defi aufgrund dieser Analysen mit einer neutralen bis schlechten Bewertung eingestuft.