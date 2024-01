Valour Aktie: Ganz schlechte Nachrichten!

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Defi-Aktie derzeit bei 0,13 USD liegt, während der Kurs selbst bei 0,5069 USD liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei +289,92 Prozent liegt, was als "Gut" bewertet wird. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 0,27 USD, was einem Abstand von +87,74 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut".

In Bezug auf das Anleger-Sentiment basiert die Bewertung auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Defi besonders positiv diskutiert, an acht Tagen überwogen positive Themen, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen dominierten jedoch vor allem negative Themen, was zu einer heutigen "Neutral"-Einschätzung führt. Somit erhält Defi auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Die Dividendenrendite liegt bezogen auf das aktuelle Kursniveau bei 0 Prozent und damit 5,64 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Kapitalmärkte, 5,64). Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung der Dividendenpolitik durch die Redaktion. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

Die Analyse der Kommunikation im Internet trägt ebenfalls zur Einschätzung der Aktie bei. Dabei werden die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung berücksichtigt. Defi zeigt interessante Ausprägungen, da die Diskussionsintensität deutlich abnimmt, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt ebenfalls eine negative Veränderung, was wiederum zu einer "Schlecht"-Bewertung durch die Redaktion führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung für Defi.