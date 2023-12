Valorem Resources Aktie: Keine Angst!

Avanti Gold: Anleger-Stimmung, Sentiment und technische Analyse

In den vergangenen zwei Wochen wurde Avanti Gold von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen ergab, dass überwiegend neutrale Themen rund um den Wert besprochen wurden. So erreicht die Anleger-Stimmung die Einstufung "Neutral".

Die Diskussionintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Internet führen ebenfalls zu einer neutralen Bewertung für Avanti Gold. Die mittlere Aktivität in den sozialen Medien und die kaum vorhandenen Änderungen in der Stimmungsänderung lassen das langfristige Stimmungsbild als neutral erscheinen.

Die technische Analyse zeigt einen Rückgang des Schlusskurses der Avanti Gold-Aktie um 50,93 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Dies führt zu einer schlechten Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit einem Unterschied von 14,52 Prozent unter dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einer schlechten Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7-Tage-Basis zeigt, dass die Avanti Gold-Aktie momentan überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Auf 25-Tage-Basis zeigt der RSI jedoch an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Dies führt zu einer neutralen Bewertung.

Zusammenfassend ergibt sich für Avanti Gold eine eher negative Bewertung basierend auf der Anleger-Stimmung, der Diskussionintensität, der charttechnischen Analyse und dem Relative Strength Index.