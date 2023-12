Valora Effekten Handel Aktie: Die Vorzeichen waren schon lange da …

Valora Effekten Handel wird derzeit als unterbewertet angesehen, basierend auf dem aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 13,65, was unter dem Branchendurchschnitt von 50,8 liegt. Dies ergibt eine "Gut"-Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird die Aktie von Valora Effekten Handel als "Neutral" eingestuft. Der 7-Tage-RSI liegt bei 50 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI25, basierend auf einem Zeitraum von 25 Tagen, liegt ebenfalls bei 50 Punkten, was ebenfalls auf eine neutrale Position hinweist.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien zeigt sich insgesamt neutral in Bezug auf Valora Effekten Handel. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen in den Diskussionen identifiziert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In Bezug auf Dividenden liegt die Dividendenrendite von Valora Effekten Handel bei 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt, was zu einem geringeren Ertrag von 5,89 Prozentpunkten führt. Dies resultiert in einer Bewertung der Dividendenpolitik des Unternehmens als "Schlecht".

Insgesamt lässt sich sagen, dass Valora Effekten Handel unterbewertet ist, eine neutrale Position in Bezug auf den RSI und die Anleger-Stimmung einnimmt, aber eine weniger attraktive Dividendenrendite bietet.