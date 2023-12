Valora Effekten Handel Aktie: So nicht zu erwarten!

Die Dividendenrendite von Valora Effekten Handel liegt derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 5,94 Prozent liegt. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor liegt die Rendite von Valora Effekten Handel bei -15,28 Prozent, was mehr als 23 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die "Kapitalmärkte"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -0,57 Prozent, während Valora Effekten Handel mit -14,71 Prozent deutlich darunter liegt. Aus diesem Grund wird die Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Valora Effekten Handel liegt bei 100, was darauf hinweist, dass die Situation als überkauft betrachtet wird. Daher wird eine Bewertung als "Schlecht" vergeben. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 50, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt, der ein "Neutral" zugeordnet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Schlecht".

Die Stimmung rund um Valora Effekten Handel wird als neutral eingestuft, da die Kommentare auf sozialen Plattformen und in den sozialen Medien in den vergangenen Tagen hauptsächlich neutral waren. Basierend auf dieser Betrachtung kommt die Redaktion zu dem Schluss, dass Valora Effekten Handel hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft werden muss.