Valora Effekten Handel Aktie: Schlechte Nachrichten!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für Valora Effekten Handel wird der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 50 Punkten, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Für den RSI25 hingegen wird ein Wert von 85 festgestellt, was darauf hindeutet, dass Valora Effekten Handel überkauft ist. Insgesamt erhält das Wertpapier somit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung werden auch als Sentiment und Buzz beobachtet. Bei Valora Effekten Handel zeigt sich eine mittlere Diskussionsintensität und kaum Änderungen in der Stimmungsänderung, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Valora Effekten Handel-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 1,31 EUR. Der letzte Schlusskurs (1,11 EUR) weicht somit um -15,27 Prozent ab und erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen weist mit einem letzten Schlusskurs von 1,21 EUR und einer Abweichung von -8,26 Prozent eine "Schlecht"-Bewertung auf.

Was die Dividende betrifft, schüttet Valora Effekten Handel eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 5,73 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 5,73 %. Aufgrund dessen wird auch hier eine Einstufung als "Schlecht" vorgenommen.