Valora-Aktie: Convenience-Marktführer!

Valora baut seine Zusammenarbeit mit Oel-Pool deutlich aus. Damit erhöht Valora nicht nur die Präsenz im Convenience-Geschäft an Tankstellen deutlich, sondern schafft bis Ende 2023 mit rund 370 avec-Stores das grösste Netz an Convenience-Verkaufsstellen in der Schweiz. Ein weiterer Meilenstein Durch die verstärkte Zusammenarbeit mit Oel-Pool, dem führenden Tankstellenbetreiber der Schweiz, hat Valora einen weiteren Meilenstein in ihrer wachstumsorientierten Food-Strategie… Hier weiterlesen