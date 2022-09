Valora-Aktie: Ausserordentliche Generalversammlung mit Wahl des neuen Valora-Verwaltungsrats

__TOKEN__0__0__ Als weiterer wichtiger Schritt in der Transaktion rund um das öffentliche Übernahmeangebot der FEMSA für Valora werden an einer ausserordentlichen Generalversammlung am 14. Oktober 2022 vier neue FEMSA-Vertreter zur Wahl in den Valora-Verwaltungsrat vorgeschlagen. Der bestehende Valora-Verwaltungsrat wird wie vereinbart zurücktreten. Nachdem Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. ("FEMSA"; BMV: FEMSAUBD.MX; FEMSAUB.MX; NYSE: FMX) am 15. September 2022 das… Hier weiterlesen