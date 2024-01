Valoe Corporation-Anleger sollten sich noch gedulden!

Weitere Suchergebnisse zu "Brookdale Senior Living":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Instrument der technischen Analyse für Aktien. Er betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen und zeichnet dies im RSI auf. Die Valoe-Aktie wird aktuell mit einem RSI-Wert von 50 bewertet, was bedeutet, dass sie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird sie als "Neutral" eingestuft. Dehnt man die relative Bewegung auf 25 Tage aus (RSI25), ergibt dies einen Wert von 66, was ebenfalls als "Neutral" interpretiert wird. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für die RSI.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik von Valoe eine "Neutral"-Bewertung. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Relation zum aktuellen Aktienkurs.

Die Anleger-Stimmung bezüglich Valoe wird von überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen der letzten zwei Wochen ergibt, dass überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung "Neutral".

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Valoe bei 0,43 EUR liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 0,926 EUR erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt +115,35 Prozent, was zur Bewertung "Gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 0,94 EUR, was die Aktie aus dieser Sicht als "Neutral" klassifiziert. Insgesamt wird daher die Gesamtnote "Gut" vergeben.