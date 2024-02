Valoe Corporation Aktie: Ist es vollbracht?

Die Technische Analyse zeigt, dass die Valoe-Aktie derzeit mit einem Kurs von 0,926 EUR 0,43 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Einstufung jedoch als "Schlecht" bewertet, da die Distanz zum GD200 bei -66,2 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die Dividende weist Valoe derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was etwas niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 0 Prozent. Aufgrund dieser geringen Differenz wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" eingestuft. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass die Dividendenrendite ein börsentäglich schwankender Wert ist, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Valoe beträgt der 7-Tage-RSI derzeit 50 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie derzeit weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt ebenfalls bei 50, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Valoe in Bezug auf den RSI als "Neutral" bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien zum Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Valoe eher neutral diskutiert. An zwei Tagen war das Stimmungsbarometer grün, negative Diskussionen konnten nicht verzeichnet werden, und überwiegend neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt drei Tagen. In den letzten ein bis zwei Tagen waren die Anleger jedoch vor allem an positiven Themen interessiert, wodurch die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält. Insgesamt erhält Valoe auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Gut"-Bewertung.