Valneva: Das sieht wohl keiner!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Valneva hat an den Börsen eine schwache Woche hinter sich. Die Notierungen fielen in Summe um über -13 %. Das ist selbstverständlich im vorhergehenden Aufwärtstrend nichts, womit sich Investoren zufrieden geben. Auch am Freitag ging es noch minimal um -0,04 % abwärts. Was ist der Irrtum – oder irren die Experten, die Valneva laut Marketscreener ein Kursziel gegeben haben, das über 10 Euro liegt? Zum Vergleich: Valneva hat derzeit eine Notierung von gut 5,64 Euro erreicht.

Valneva: Das lässt rätseln

Am Ende lassen die Kursentwicklungen derzeit rätseln. Die Unternehmung hatte zuvor – vor der vergangenen Woche – von einem Impfstoff profitiert. Der war nicht nur an das US-Verteidigungsministerium verkauft worden – der Lieferumfang belief sich auf gut 30 Millionen Dollar -, sondern zudem von der US-Gesundheitsbehörde zugelassen...