Valneva: Das hätte so niemand gedacht!

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

Valneva war am Montag schwach in den Tag gestartet. Am Ende sieht es wieder deutlich besser aus für das Pharma-Unternehmen. Die Notierungen sind um gut 3,4 % gestiegen. Damit erreichte Valneva fast schon wieder die Marke von 6 Euro. Die gilt aus Sicht der Charttechniker als wichtiges Signal im Kampf um einen Aufwärtstrend. Die Aktie profitiert sicherlich noch davon, dass ein Impfstoff von der FDA in den USA zugelassen worden war, den Valneva auch schon an das Verteidigungsministerium verkauft hat.

Valneva: Das ist erstaunlich

Erstaunlich ist und bleibt aber auch, was die Analysten aus dem Wert machen. Der soll nach den Daten lt. Marketscreener immerhin um mehr als 77 % steigen können. Das avisierte Ziel für Valneva liegt derzeit in Höhe von 10,03 Euro. Die Börsen fangen langsam wieder an, solche Kursziele etwas ernster zu...