Valneva: Der große Irrtum!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Vor kurzem sah es so aus, als könne Valneva einen Durchbruch nach oben schaffen. Das hat sich nun wohl als großer Irrtum erwiesen. Am Mittwoch verlor die Aktie am Markt weitere -2,2 %. Damit werden die Kurse langsam deutlich schwächer. Der Titel hat in den vergangenen fünf Tagen zwar “nur” knapp 5 % abgegeben. Die Stimmung lässt jedoch messbar nach. Analysten sehen dies wohl immer noch anders. Das durchschnittliche Kursziel für Valneva liegt bei 10,03, so die Daten auf Marketscreener.

Das würde bedeuten, Valneva könne noch annähernd 100 % zulegen, rechnerisch exakt sind es in etwa 80 %. Nur eine mutige Prognose, oder steckt mehr dahinter?

Valneva: Das wahre Potenzial

Damit erhebt sich letztlich die Frage, ob dies das “wahre” Potenzial von Valneva darstellen soll. Denn Valneva hat kürzlich seine Zahlen zum abgelaufenen...