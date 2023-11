Valneva: Was steckt jetzt dahinter?

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

Valneva hat am Montag mit einem deutlichen Verlust an den Börsen noch einmal enttäuscht. Es ging um -3 % abwärts. Das ist insofern überraschend, als die Stimmung zuvor sogar ausgezeichnet gewesen ist.

Valneva: Das sind die Vorzeichen

Die ausgezeichnete Stimmung ergab sich aus den Quartalszahlen, die Valneva meldete. Die deuteten auf einen Umsatzanstieg und auf eine deutlich bessere Entwicklung des Pharma-Unternehmens. Die Wirkung der Zahlen ist noch nicht verpufft. Denn die Gewinnmitnahmen am Montag halten sich noch in engen Grenzen. In den Tagen zuvor hat die Aktie zum ersten Mal seit längerer Zeit Kurse von mehr als 6 Euro geschafft. Dies ist aus Sicht von Analysten der Charttechnik eine gute und auch als Aufwärtstrend zu interpretierende Reaktion auf die Zahlen gewesen.

Analysten sehen den Titel derzeit im Durchschnitt...