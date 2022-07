Valneva: Was passiert mit dem Covid-Vakzin?

Liebe Leser, in der letzten Woche haben die Anleger mit Interesse die Geschehnisse bei der Valneva-Aktie verfolgt. Unsere Autoren haben sich die Situation in ihren Analysen einmal genauer angeschaut und folgendes Fazit gezogen: Der Stand! Schon seit über einem Monat liegt nun die EU-Zulassung für das Covid-Vakzin vor, doch nun wird die EU in weitaus geringerem Maß Impfdosen bestellen als… Hier weiterlesen