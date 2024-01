Valneva: Was für ein Tag!

Weitere Suchergebnisse zu "Valneva":

Der Pharmakonzern Valneva hat am Mittwoch am frühen Abend noch einmal die Kurve bekommen. Das Papier konnte sich um gut 1,5 5 nach oben schieben. Am Ende sind die Notierungen dennoch weiter unter 4 Euro geblieben. Innerhalb der vergangenen fünf Tage ist die Notierung gleichwohl im Minus. Es ging um etwa -2 % nach unten. Die Notierungen von Valneva bleiben auf dem Weg nach unten. Nachrichten dazu gibt es nicht. Valneva hat aktuell eine wirtschaftliche Flaute bei der Entwicklung an den Börsen.

Dennoch zeigen die Analysten höchstes Interesse an der Aktie, wie sich immer noch zeigt.

Valneva: Die Märkte scheinen die Aktie zu unterschätzen

Aktuell sind die Märkte möglicherweise auf dem falschen Weg. Die Analysten haben die Prognose von 8,17 Euro als Konsens formuliert. Das scheint der Markt von Grund auf anders zu sehen. Denn hier ist das Chartbild ausgesprochen schwach.

Die Untergrenze von 5 Euro ist weit unterschritten, nunmehr auch die Marke von 4 Euro. In den Statistiken zeigt sich klar, dass die Aktie innerhalb eines Monats – im Januar – gut 20 % verloren hat. In den zurückliegenden sechs Monaten sind die Notierungen um -45 % gefallen. Die wirtschaftlich orientierten Analysten sind gleichfalls offenbar anderer Meinung als die Prognose-Analysten. Die wirtschaftlich orientierten Analysten verweisen auf die Verluste, die Valneva im laufenden Jahr noch produzieren wird.

Insgesamt also bleibt die Frage, wer sich durchsetzt. Am Ende die Analysten mit hohen Prognosen – oder die Chartanalysten bzw. die wirtschaftlich orientierten Analysten.

