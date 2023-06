Valneva-Unternehmensaktien: Eine bemerkenswerte Entwicklung!

Valneva hat nach einer starken Performance im Juni eine leichte Korrektur erfahren. Innerhalb von nur einer Handelswoche verzeichnete der Titel einen Rückgang von -9%. Trotzdem bleibt Valneva mit einem Plus von 33% in diesem Monat auf dem Vormarsch. Mit dem jüngsten Aufschwung erreicht die Aktie wieder das Niveau des vergangenen Winters, was Hoffnungen auf ein dauerhaftes Comeback weckt.

Valneva: Wie weit ist das Potenzial?

Dies wirft die Frage auf, ob sich die Analystenprognosen als richtig erweisen werden. Ihre Schätzungen sind mittlerweile durchaus ambitioniert und teilweise sogar mutig.

Analystenschätzungen zufolge liegt der durchschnittliche Wert von Valneva laut Marketscreener bei bemerkenswerten 10,30 Euro. Dies entspräche einem Preissprung um stolze 48%. Die aktuellen Kurse gelten daher fast einstimmig als...