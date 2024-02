Valneva: Trüb!

Weitere Suchergebnisse zu "Valneva":

Bernd Wünsche (Gurupress.de)

Trüb, was sich derzeit rund um Valneva abspielt. Am Freitag konnte der Titel zwar noch einmal 0,6 % aufsatteln. Gut ist die Entwicklung dennoch nicht. Die Woche wird mit einem Minus enden, wenn die Eindrücke aktuell nicht täuschen. Denn die Aktie ist mit -3 % im Hintertreffen. Im gesamten bisherigen Jahr geht es für Valneva um ca. -24 % nach unten. Die Stimmung liegt darnieder, was den Markt betrifft.

Nur Analysten halten gegenwärtig noch immer an den guten Einschätzungen fest, die das Unternehmen in den Schätzungen bislang gehabt hat. Die Kursziele sind dennoch etwas zurückgefahren worden.

Valneva: Wie weit kann es noch gehen

Die Kursziele der Analysten belaufen sich aktuell nach den Daten auf Marketscreener auf ein Niveau von 9,17 Euro. Dies wären ausgehend von den derzeitigen Bewertungen ca. 150 % Plus. Das ist ordentlich, aber auch gewagt.

Denn Valneva wird im abgelaufenen Jahr sicherlich einen Verlust erwirtschaftet haben, meint der Markt. -64 Millionen Euro stünden zu Buche. Im laufenden neuen Jahr wird der Verlust nach den Schätzungen eingedämmt. Er beläuft sich auf nur noch -11 Millionen Euro. Doch rechtfertigt das die Schätzung von 150 % Kursgewinn?

