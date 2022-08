Valneva: Traurige Entwicklung?

Liebe Leser, in der letzten Woche haben die Anleger mit Interesse die Geschehnisse bei Valneva verfolgt. Unsere Autoren haben sich die Situation der Aktie in ihren Analysen einmal genauer angeschaut und folgendes Fazit gezogen: Der Stand! Es hätte so schön sein können wenn die Entwicklung bei Valneva sich in den letzten beiden Jahren an der erhofften Erfolgsgeschichte orientiert hätte. Doch… Hier weiterlesen