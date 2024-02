Valneva: Starker Auftakt

Weitere Suchergebnisse zu "Valneva":

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

Endlich und immerhin hat Valneva am Montag an den Börsen einen starken Auftakt hingelegt. Die Aktie gewann gut 2,1 %. Damit würdigt die Börse ein besonderes Geschäft. Valneva hat das Recht auf ein beschleunigtes Zulassungsverfahren für einen Impfstoff weiter verkauft – ein anderer Käufer darf dieses nun für seinen Wirkstoff nutzen. Der Kaufpreis beläuft sich auf 102 Millionen Dollar. Valneva hat insgesamt am Markt einen Umsatz von ca. 180 oder auch 250 Millionen Dollar (2023 und 2024) zu erwarten. Das zeigt den enormen wirtschaftlichen Wirkungsgrad der Aktivität an.

Valneva: Wie wird es langfristig

Die Börsen haben den Verkauf wohl vom Volumen her noch gar nicht richtig eingearbeitet. Es könnte theoretisch noch deutlich weiter aufwärts gehen. Oder auch abwärts? Denn der Impfstoff wird nun in der Schnellzulassung offenbar auch fallen gelassen. Es bleiben also Fragezeichen hinsichtlich der künftigen Entwicklung von Valneva. Analysten sehen den Aktienkurs weiterhin um inzwischen mehr als 140 % weiter oben!

