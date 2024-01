Valneva: Ein Schlag!

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

Valneva hat am Montag einen weiteren massiven Schlag hinnehmen müssen. Das Unternehmen hat an den Börsen einen Abschlag in Höhe von mehr als -3,5 % verzeichnet. Damit ist der Marktwert bei nur noch gut 600 Millionen Euro zu veranschlagen. Das bedeutet auch, dass Valneva langsam in die Region der Unternehmen rutscht, die für große institutionelle Investoren der geringen Marktkapitalisierung wegen noch keine eminent bedeutende Rolle spielen.