Valneva: Die Schätzungen!

Weitere Suchergebnisse zu "Valneva":

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Valneva hat mit den Zahlen vom Mittwoch an den Aktienmärkten für lange Gesichter gesorgt. Das zeigte sich mit dem Verlust von über 10 %. Am Donnerstag nun erholte sich das Kursniveau wieder etwas, die Aktie legte um annähernd 3 % zu. Dennoch bleibt die Skepsis am Markt derzeit erhalten. Die Unternehmung ist derzeit schlicht und ergreifend in einem schwachen Zustand.

Umsatz bleibt hinter den Erwartungen zurück

Wenn Valneva selbst Recht behält, wird der Umsatz im Jahr 2024 hinter den Erwartungen des Marktes zurückbleiben. Dies sind keine erfreulichen Aussichten. Der Umsatz hinkt gegenüber den bisherigen Einschätzungen dann um gut 10 % hinterher. Damit werden alle Bilanz- und Bewertungskennziffern schlechter.

Der Marktwert ist ohnehin nur noch mit 461 Millionen Euro bemessen. Das ist viel zu wenig, um daraus dann in den kommenden Wochen einen Wert zu erwarten, der etwa Value-Investoren noch anlocken könnte. Mit anderen Worten: Hier bleiben vor allem die kürzerfristig orientierten Investoren und die Spekulanten. Ob die bei dem Abwärtstrend aktuell einsteigen?

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre Valneva-Analyse von 21.03. liefert die Antwort:

Wie wird sich Valneva jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Valneva Aktie

Valneva: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...