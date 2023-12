Valneva: Kein Zweifel!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Die Aktie von Valneva kommt wieder besser in Schwung und in Form. Der Pharmakonzern konnte zum Beginn des Wochenhandels am Montag einen Aufschlag von fast 3 % verbuchen. Das ist nicht schlecht – denn damit

Die Aktie von Valneva kommt wieder besser in Schwung und in Form. Der Pharmakonzern konnte zum Beginn des Wochenhandels am Montag einen Aufschlag von fast 3 % verbuchen. Das ist nicht schlecht – denn damit

[...] Hier weiterlesen