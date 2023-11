Valneva: Die Katastrophe!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Valneva ist am Dienstag in den ersten Handelsstunden um mehr als -8 % abgestürzt. Was ist denn da los, fragen sich Analysten mit Blick auf die Wertentwicklung. Das kommt einer halben Katastrophe gleich.

Valneva: Der kleine Crash setzt sich fort

Die Aktie erlebt einen kleinen Crash. Der hat sich am vergangenen Montag angedeutet, als es zum Schluss deutlich abwärts ging. Am Dienstag setzte sich der Ausverkauf fort. Das ist überraschend. Denn die Zahlen, die Valneva zuvor genannt hatte, galten als recht gut.

Zudem hat Valneva einen Impfstoff zulassen können – in den USA durch die Gesundheitsbehörde FDA -, womit sich die Zweifel an dem Titel eigentlich hätten erledigen sollen oder gar müssen. Denn zuvor hatte Valneva über diesen Impfstoff bereits einen Deal mit dem US-Verteidigungsministerium gemacht.

Der Umsatz soll sich im...